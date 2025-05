Dopo due ore di intervento le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Porto Torres, dalla sede centrale di Sassari e da Alghero, hanno concluso le operazioni di spegnimento del vasto incendio che si è sviluppato intorno alle 13, in via Pigafetta, sul tetto di un capannone nel comparto artigianale dell’area industriale.

L’edificio interessato dal rogo era adibito a deposito di materiale cartaceo per l'edilizia. Le fiamme hanno interessato principalmente la copertura del tetto, e l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che venisse interessato il materiale stoccato all'interno della struttura.

Le operazioni di bonifica sono in fase di conclusione. Non si segnalano feriti. Sul posto anche Polizia di Stato, carabinieri, polizia locale di Porto Torres, personale del 118 e tecnici dell'Arpas per i rilievi sulla qualità dell'aria.

