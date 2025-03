Fiamme ieri notte in via Copenaghen a Sassari, quartiere di Monserrato. Intorno all’1 e 45 è scoppiato un incendio, forse a causa di un corto circuito in cucina, al sesto piano di una palazzina della via intrappolando una coppia.

Sarebbe stata la donna a dare l’allarme e sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco che hanno messo in salvo l’uomo e la signora ma non hanno potuto fare nulla per il cane, morto soffocato.

Il salvataggio è stato complicato dalla presenza di numerose autovetture parcheggiate sulla scena del rogo. Le due persone sono state condotte al pronto soccorso con leggere ustioni e un principio di intossicazione.

In via Copenaghen sono arrivati anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Sassari e il 118. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.

