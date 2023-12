Fuoco all’alba a Porto Torres. Un furgone di proprietà di un ambulante, parcheggiato in viale delle Vigne, è stato avvolto dalle fiamme. L’incendio ha divorato il mezzo in pochi minuti. Il rogo è divampato intorno alle 6 di questa mattina, 2 dicembre, in una delle strade più trafficate della città.

A spegnere le fiamme ci hanno pensato i vigili del fuoco del distaccamento locale, intervenuti prontamente a seguito di segnalazione di un automobilista. Paura tra i residenti che sono stati svegliati dal rumore dei pneumatici e dei vetri scoppiati per effetto della combustione.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres intervenuti per effettuare i rilievi e indagare sulle cause che hanno dato origine all’incendio.

© Riproduzione riservata