Incendio ieri sera a Sassari, in zona Latte Dolce.

Due squadre della sede centrale dei Vigili del fuoco sono intervenute per il rogo della motrice di un rimorchio in via Umberto Nobile. L'allarme è scattato poco dopo le 22.30.

L'intervento tempestivo degli operatori ha limitato e circoscritto le fiamme alla parte anteriore del mezzo.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Squadra volanti della questura e quelli della Polizia locale.

Sulla natura dell'incendio gli investigatori hanno pochi dubbi, si tratta di un atto doloso.

Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dell'autista del mezzo, che abita lì in zona e aveva parcheggiato il rimorchio in strada per la notte. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe emergere dalla visione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata