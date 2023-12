Nule, centro del Goceano, ha il suo ufficio di prossimità. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza della comunità Montana del Goceano, dei dirigenti della Regione Sardegna, dei responsabili del settore amministrativo e dei servizi sociali del comune.

«Il comune di Nule, assieme ad altri 27 centri della Sardegna, si è aggiudicato un bando regionale del 2021 per il decentramento dei servizi erogati dai tribunali, in questo caso specifico dal tribunale di Nuoro - ha dichiarato il sindaco Antonio Giuseppe Mellino -. Si tratta di un importante passo avanti per avvicinare il cittadino ai servizi essenziali anche all'interno delle nostre piccole comunità. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto e felicissimi che quest'ufficio abbia una valenza territoriale importante».

«L'ufficio sarà operativo a breve ed è stato allestito presso l'aula consiliare del comune di Nule - ha concluso il primo cittadino -. Quindi per i servizi che sarà possibile offrire tutto il territorio del Goceano e dei paesi del Nuorese limitrofi potranno tranquillamente recarsi presso l'ufficio di Nule, limitando così costi per le trasferte a Nuoro e guadagnando prezioso tempo».

© Riproduzione riservata