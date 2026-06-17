Fugge dai carabinieri e viene arrestato per spaccio di droga a Sassari. Sabato 13 giugno i militari dell’Arma avevano notato un uomo nella propria auto il quale, viste le forze dell’ordine, aveva abbandonato la macchina per darsi alla fuga a piedi nelle vie del centro storico.

Lunedì 15 i carabinieri hanno rintracciato la persona e, dopo aver perquisito sia lui che il veicolo, hanno trovato, anche nascosti sotto il sedile, un borsello con circa 8,80 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, e 13 grammi di eroina. Scovati anche un bilancino di precisione e 25 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dello spaccio.

Recuperati poi un martello della lunghezza di 47 centimetri, un coltello a serramanico di 13 centimetri e due taglierini. L’uomo si trova ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

© Riproduzione riservata