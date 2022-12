Una domenica di calcio e solidarietà quella in programma il 18 dicembre al campo sportivo “Pintore-Caddeo” di Olmedo, per l’ottava giornata di andata del campionato di Terza Categoria, girone F, che vedrà sfidarsi la FC Alghero e il Centro Storico Sassari (inizio alle ore 15).

Per l'occasione la società giallorossa ha organizzato una raccolta fondi che sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro in memoria di Stefano Tedde, giovane calciatore scomparso prematuramente, quattro anni fa, all'età di 25 anni.

Stefano ha militato in diverse squadre algheresi, indossando anche la maglia giallorossa, insieme a molti giocatori che oggi giocano con la FC Alghero.

A quattro anni dalla scomparsa, la società e la squadra vogliono ricordare l'amico Stefano, un ragazzo che nello sport ha sempre portato avanti i valori del rispetto e della lealtà. «Stefano è andato via troppo presto ma i suoi principi sono sempre in campo con noi». Alle 14.30, prima della partita, ai familiari e agli amici sarà consegnata la targa e la fascia di capitano, perché Stefano sarà #uncapitanopersempre.

