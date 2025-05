«A distanza di dodici anni dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro del 24 ottobre 2013, con cui il Comune di Alghero ha concesso all’Università degli Studi di Sassari alcuni immobili importanti di pregio (Palazzo Pou Salit, l’Asilo Sella e parte del Complesso Santa Chiara), ritengo doveroso e responsabile, come consigliere comunale del Psd’Az, richiamare l’attenzione sul mancato rispetto degli obblighi contrattuali assunti dall’ateneo è un dovere per il rispetto dei cittadini algheresi».

Il consigliere Christian Mulas bacchetta l’ateneo sassarese per come tratta gli immobili di pregio dati in concessione dal Comune. «Non possiamo ignorare come, a fronte delle concessioni gratuite di immobili comunali di altissimo valore storico e identitario, l’Università non abbia adempiuto pienamente ai propri doveri. L’articolo 4 dell’Accordo Quadro è chiaro: la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione e la gestione funzionale delle strutture spettano interamente all’Università, che avrebbe dovuto farsene carico con risorse proprie», dice Mulas.

Michele Pais, capogruppo della Lega, invece, ritiene sia un grosso errore trattare l’Università «come inquilino moroso da sfrattare». Il rappresentante del centrodestra si dice «profondamente preoccupato per la presa di posizione di alcuni autorevoli esponenti della maggioranza che governa la città, che suona come un attacco diretto alla presenza dell’Università di Sassari ad Alghero. Una visione miope e dannosa, che mette a rischio una presenza preziosa e irrinunciabile per la nostra comunità».

Pais ricorda che il Dipartimento di Architettura ad Alghero rappresenta una risorsa straordinaria, «che non può e non deve essere monetizzata in nome di meri calcoli legati alla ristrutturazione degli immobili».

