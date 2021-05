A Illorai sono iniziati da qualche giorno i lavori di pulizia, restauro e consolidamento del Nuraghe Luche, importante sito archeologico risalente all'età del bronzo. Il nuraghe si trova alle porte del paese e non è mai stato soggetto a lavori. Attualmente il monumento è inaccessibile al suo interno a causa di un crollo. Uno degli interventi riguarderà anche questo aspetto. L'importo dei lavori è di oltre 100mila euro, ottenuti dall'Amministrazione comunale grazie ad un finanziamento dell'assessorato regionale ai Beni culturali.

"La valorizzazione del Nuraghe Luche era uno dei punti principali del nostro programma a inizio mandato - commenta il sindaco di Illorai Tittino Cau - Per ora sono cominciati i lavori di pulizia, poi si procederà al restauro, che è la parte più importante del finanziamento". “Ci auguriamo inoltre - continua il primo cittadino - che vengano utilizzate anche maestranze locali. Ad ogni modo il restauro del Nuraghe Luche renderà la nostra cittadina più appetibile dal punto di vista turistico, storico e culturale".

A Illorai nel frattempo continua la programmazione di altre opere pubbliche, come la riqualificazione del cimitero, la sistemazione di alcune strade del centro storico, nonché il completamento di via Umberto, che presto verrà appaltato per un importo di 81mila euro.



