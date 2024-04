Le avventure del simpatico equipaggio del pirata Bainzu Puntàri hanno suscitato le risate e raccolto gli applausi del Teatro Astra di Sassari, colmo di spettatori. Il palcoscenico ha ospitato la commedia in sassarese “Samà lu mannu”, recitata dagli alunni e alunne delle ultime classi delle scuole primarie cittadine. Pieno successo per l'atto finale del laboratorio linguistico teatrale organizzato dall'Istituto Camillo Bellieni (Is.Be.) e denominato “Aiò, isciddinni a pizu”.

La rappresentazione teatrale è stata scritta e diretta da Maria Daniela Carta insieme all’attrice vernacolare Roberta Tola della compagna La Frumentaria. Il laboratorio si è svolto per sette mesi, nell'Anfiteatro della scuola di Via Forlanini, grazie al progetto “Sportello Linguistico” finanziato al Comune di Sassari con i fondi della Legge 482/99 e con la lr 22/2018 per l’annualità 2022.

Sono state eseguite dal vivo le canzoni “Il Gran Samà” e “L’Echipaggiu Gran Samà” sono Mario Lucio Marras e Beppe Dettori.

Il cast - Teresa Veronica Nieddu (marinaio), Sofia Pasca (Doloretta), Sofia Dettori (Ipiranza), Salvatore Solinas (Antoni Crabas), Matilde Carta (Seppia), Jacopo Fiori (pirata Pasquarinu), Ilenia Meloni (Seppia), Francesco Masala (Mariu lu sthintiggàddu), Erica Tilocca (Marietta la munìnca), Carla Spanu (Caddarina màsthra d’ascia), Beatrice Falchi (Pietrina Fara), Aurora Falchi (Seppia), Antonio Deiana (pirata Peppi), Andrea Mattei (Cripinu barri mannu) e Alessandro Ticca (Bainzu Punthàri).

La scenografia è stata realizzata da Manuel Attanasio, i costumi da Barbara Uleri ed Erminia Carboni.

