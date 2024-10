Avvicendamento nella parrocchia dell'Immacolata Concezione e nella parrocchia di San Lorenzo e di Santa Vittoria nella comunità di Osilo. Don Emanuele Piredda, dopo cinque anni, ha lasciato il paese per proseguire il suo cammino a Sassari, come collaboratore, nella parrocchia di San Paolo Apostolo. Un saluto particolare, durante la santa messa dedicata all'avvicendamento, gli è stato rivolto, a nome dell'intera amministrazione comunale e della comunità, dal sindaco Giovanni Ligios. Nella chiesa dell'Immacolata Concezione e in quella di San Lorenzo e di Santa Vittoria, con l'incarico di amministratore, d'ora in avanti opererà monsignor Alessio Deriu. A lui, dinanzi al vicario generale, monsignor Marco Carta, il primo cittadino ha rivolto i migliori auguri e ha assicurato massima e costante collaborazione, sottolineando l'importanza del dialogo tra istituzioni civili e istituzioni religiose.

© Riproduzione riservata