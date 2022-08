Ottimo terzo posto e medaglia di bronzo per il sassarese Stefano Canu, 35 anni, ai campionati mondiali di Agility dog, che si sono svolti a Voghera dal 18 al 21 agosto.

Col suo cane meticcio Ciak (grande affiatamento tra i due) nella categoria "Large individuale", Canu ha fornito un'ottima prestazione che gli ha permesso di raggiungere il podio, riuscendo a superare tantissimi concorrenti.

Scelto da Cristian Oggioni, Stefano Canu è istruttore a Sassari del centro cinofilo Dimonios (presidente Federica Mureddu). "Per me una soddisfazione enorme - dice il cinofilo sassarese -.Erano i primi mondiali a cui partecipavo e il terzo posto è uno stimolo per migliorarmi ulteriormente. In una disciplina che richiede tanta concentrazione e preparazione".

