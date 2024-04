Trentaquattro anni di storia, di progetti, di iniziative benefiche, con un pensiero sempre rivolto agli studenti, alle nuove generazioni, ai giovani e alla loro crescita culturale e formativa.

Il Rotary club di Porto Torres compie 34 anni, una ricorrenza celebrata con una conviviale presso la Tenuta Li Lioni, con i tanti soci, donne e uomini impegnati ogni anno nell’organizzazione di iniziative di solidarietà, corsi sulla sicurezza e borse di studio come quella ormai nota dedicata a Nicola Parodi, ingegnere socio del club, scomparso diversi anni fa, ma ancora presente come esempio per tutti i componenti del club, oggi presieduto dall’imprendititore Piero Tolu.

Nell’occasione sono stati inseriti due nuovi soci, entrati a far parte della grande famiglia, entrambi residenti a Porto Torres. Si tratta di Angelo Idda, 68 anni, esperto di energia rinnovabile e di elettronica applicata e Claudio Golino, 59 anni, di orgini siciliane ma residente in città, impiegato tecnico nel settore metalmeccanico.

«Questa è una grande squadra composta da tanti uomni ma soprattutto da tante donne, valore aggiunto di questo club – ha detto il presidente Tolu - in particolare il gruppo delle Inner Wheel e del Rotaract che conta 16 ragazze e due ragazzi».

© Riproduzione riservata