Sarà il rapper e cantautore Ghemon, all’anagrafe Giovanni Luca Picariello, il protagonista dell’ultimo appuntamento di FestivAlguer, il festival internazionale di arti performative ideato e allestito da ExPop Teatro per la città di Alghero. Domenica 17 dicembre alle 21 il teatro civico “Gavino Ballero” ospiterà lo show “Una Cosetta Così” che l’artista campano ha proposto con successo nei teatri e nei castelli di tutta la penisola durante la scorsa primavera: uno spettacolo che si rinnova ad ogni appuntamento, che fa incontrare su uno stesso palco musica, stand-up comedy e storytelling, e che ha messo d’accordo tutte le diverse anime dell'artista e performer in una narrazione personale, vivace, sempre autoironica, tra vita privata e carriera pubblica, tra passioni quotidiane e piccole o grandi delusioni.

Non un concerto, non un monologo teatrale e neanche uno spettacolo comico, ma un po’ di tutto questo insieme. Ad ogni appuntamento viene fatta solo una richiesta al pubblico: niente spoiler. Per un’ora e mezzo si potrà fare a meno del mondo e del cellulare in sua rappresentanza: «Nell’era in cui si sa sempre tutto prima che succeda – racconta Ghemon - questo spettacolo è un luogo in cui io e il pubblico pensiamo che qualcosa possa essere ancora una sorpresa».

Lo spettacolo, scritto da Ghemon con l'aiuto di Carmine Del Grosso, vedrà sul palco Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra.





