È atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Alghero il volo di Stato con a bordo Sergio Mattarella partito da Ciampino.

Il Presidente della Repubblica trascorrerà alcuni giorni di vacanza nella Riviera del Corallo.

Dall'hangar dell'Aeronautica militare il corteo con la scorta si è diretto verso la villa di Porto Conte che la stessa Aeronautica ha messo a disposizione di Mattarella. Ad attenderlo, nella foresteria, c’erano il prefetto di Sassari, Maria Luisa D’Alessandro, e il sindaco di Alghero, Mario Conoci.

Dalle prime informazioni, il Presidente visiterà il faro militare di Capo Caccia, che presto potrebbe essere alienato ai privati e diventare una lussuosa struttura ricettiva. Inoltre, se sarà possibile, sarà accompagnato alle Grotte di Nettuno.

In totale rimarrà in Sardegna poco meno di due settimane tra relax, spiaggia privata, gite in barca e finora nessun appuntamento istituzionale.

