Tutto pronto ad Alghero per l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che torna in Sardegna per le vacanze estive.

Il capo dello Stato è atteso domani pomeriggio all'aeroporto militare di Fertilia, passerà un tempo per il momento non definito ospite dell'Aeronautica militare nella foresteria all'interno del Parco di Porto Conte.

Una location strategica a pochi passi dalla conosciuta Grotta di Nettuno che il presidente potrebbe decidere di visitare nei prossimi giorni. Non è esclusa neppure una breve passeggiata alla vicina Alghero, dove domenica potrebbe partecipare alla Messa.

Questo pomeriggio ci sarà una riunione in prefettura a Sassari per definire l'apparato di sicurezza e gli spostamenti.

Mattarella si prenderà una pausa completa dal difficile momento politico che ha dovuto gestire negli ultimi mesi. L’unico appuntamento in agenda già fissato per il 22 agosto è a Pesaro per l'inaugurazione della 42esima edizione del Rossini Opera Festival.

