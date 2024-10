ll Panathlon Club di Alghero, guidato dal presidente Ninni Sias, assegnerà il suo riconoscimento più prestigioso il "Premio Panathlon Città di Alghero 2024-25" al maestro Manlio Masu e all’atleta Giulia Olandi.

La cerimonia, aperta a tutti, si terrà sabato 26 ottobre alle 17.30 nella Sala conferenze della Fondazione Alghero in Largo lo Quarter.

Il premio è concepito per essere attribuito a società sportive o a singoli atleti sia per i risultati sportivi che per il contributo dato per la crescita e la promozione dello Sport nel territorio della città.

Manlio Masu, impegnato nello sport fin da giovanissimo, ha fatto parte negli anni ‘50 dell’Alghero Calcio con il ruolo di portiere e contemporaneamente della locale squadra di pallanuoto. In seguito ha svolto il ruolo di allenatore delle squadre giovanili di calcio. Da insegnante elementare si è attivato per organizzare i primi giochi della gioventù e i tornei di minibasket diventando rappresentante del comitato locale della Federazione Gioco Calcio nelle scuole e diffondendo i valori dello Sport tra i ragazzi all’insegna del Fair Play. È stato per tanti anni socio del movimento Panathletico diventando Presidente del Club di Alghero nel 1990 impegnandosi a promuovere la crescita dei settori giovanili in tutte le discipline sportive. Manlio Masu è inoltre un pittore riconosciuto tra i più illustri del ‘900 sardo figurativo.

Giulia Olandi è una giovane promessa sportiva. Un’atleta straordinaria di soli 17 anni che con i suoi ottimi risultati nel basket ha raggiunto il primo posto nel campionato regionale sardo under 14 e under 15, per poi piazzarsi al primo posto nel campionato regionale Lombardia under 19 e giungere a tutt’oggi alla convocazione nella nazionale italiana femminile under 16.

