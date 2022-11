Il Rifugio di Mare di Punta Giglio si aggiudica il Premio Bitac, la Borsa Italiana del Turismo Cooperativo e Associativo riunita quest’anno a Prato. Nel 2021 a vincere il Premio era stata un’altra realtà sarda: il Parco Museo S’abba frisca di Dorgali.

Grande entusiasmo per la cooperativa “Il Quinto Elemento” che fin da subito ha creduto nel progetto di riqualificazione delle ex casermette militari di Punta Giglio, ad Alghero, trasformate in un museo a cielo aperto con annessi una struttura ricettiva e un ristorante.

«Desideriamo ringraziare i nostri soci della prima ora – il commento di Doris Zaccaria, rappresentante della cooperativa presente alla premiazione - che hanno creduto in noi quando il progetto di riqualificazione dell’ex batteria SR 413 era ancora sulla carta; i nuovi soci, che hanno voluto diventare parte di quest’avventura; e naturalmente Banca Etica, una banca cooperativa, che ci ha dato le risorse per finanziare questa idea e trasformarla in realtà».

