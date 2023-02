Maggioranza soddisfatta e opposizione delusa per l’approvazione del Preliminare del Puc di Alghero, passato in Consiglio comunale dopo otto ore di discussione con i soli voti del centrodestra. Per il sindaco Mario Conoci si tratta di un decisivo passo in avanti nella pianificazione. Per gli avversari politici, invece, è un preliminare vuoto e inutile.

Il centrosinistra aveva presentato 21 emendamenti. Ma alla fine la bozza del Piano urbanistico comunale di Alghero è stata fatta passare grazie alle mani alzate degli alleati.

«Colmiamo un ritardo storico e mettiamo la città e le imprese nelle condizioni migliori per confrontarsi con competitività sul mercato, dando loro opportunità di crescita reali». Gli appelli all’unità e alla massima convergenza lanciati dal primo cittadino sono caduti nel vuoto. «Si è rifiutato il confronto con le opposizioni», si sono lamentati i gruppi Futuro Comune, Per Alghero,Sinistra in Comune, Pd e Movimento 5 Stelle. «Si è scelta la strada di una seduta ad oltranza fino alle tre e mezza del mattino, senza calendarizzare sedute adeguate per un confronto sui contenuti, o almeno per conoscere le reali intenzioni del centrodestra in merito al futuro urbanistico della città».

Ora scattano i 180 giorni per presentare il progetto definitivo «che finalmente consentirà di procedere spediti con la nuova pianificazione dell'Alghero del futuro», ha detto l'assessore all'Urbanistica, Emiliano Piras.

