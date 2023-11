Il Parco nazionale dell’Asinara è stato scelto da Federparchi e dal ministero dell’Ambiente come sede per ospitare il Congresso Europarc 2025, l’organizzazione ombrello per le aree protette dell’Europa.

L’evento riunisce parchi nazionali, regionali e naturali e riserve di biosfera in 38 nazioni, con lo scopo comune di proteggere la varietà unica di wildlife, habitat e paesaggi dell’Europa. Un congresso di rilievo che raduna oltre 400 aree protette.

La notizia è stata comunicata al commissario e al direttore del Parco Asinara, Gian Carlo Muntoni e Vittorio Gazale in occasione dell’incontro che si è tenuto a Roma con il direttore di Federparchi, Francesco Carlucci, e il direttore generale del ministero dell’Ambiente, Oliviero Montanari.

Lo scopo è quello di mettere la Federazione Europarc in grado di giocare un ruolo il più importante possibile nell’acquisire la visione di un adeguato, efficiente network di aree protette in Europa, per conservare interamente paesaggio e diversità biologica del continente.

Per affrontare un congresso di tale rilevanza l’Ente Parco nazionale dell’Asinara ha chiesto sostegno a tutti i comuni del Golfo che aderiscono alla Cets, Carta europea del Turismo sostenibile. La precedente edizione si era svolta in Olanda.

© Riproduzione riservata