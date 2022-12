Sarà un natale magico a Cheremule, con l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Antonella Chessa che ha reso noto il programma degli appuntamenti. Il 20 dicembre dalle 17 il centro culturale Spanedda ospiterà il "Christmas concert" degli alunni dell'indirizzo musicale dell'Istituto comprensivo di Thiesi.

Il 23 dicembre, a partire dalle 10.30, sempre il centro culturale Spanedda ospiterà un laboratorio di riciclo e costruzione, grafica pittorica di manufatti per la realizzazione di un presepe. Il 24 dicembre alle 16 si vivrà un "Dolce Natale" grazie alla lettura di una fiaba e laboratorio creativo a tema, con decorazioni dei biscotti di Natale grazie all'associazione Andala Noa.

Il 26 dicembre alle 18.30, la Chiesa parrocchiale di San Gabriele Arcangelo ospiterà il Concerto di Natale organizzata dall'associazione Promozione sociale Tradizioni Popolari in collaborazione con l'amministrazione comunale. Dal 27 al 30 dicembre, dalle 10.30, nel centro culturale Spanedda, "Circo-liamo a Cheremule", laboratori di circo sociale con l'utilizzo di tecniche circensi.

Il 27 dicembre dalle 18, in piazza Parrocchia, ci sarà un'animazione natalizia con il villaggio di Babbo Natale. Il 28 dicembre si ritorna al centro culturale Spanedda per un nuovo laboratorio di riciclo. Il 30 dicembre alle 17, sempre al centro culturale Spanedda, sarà inaugurata la nuova biblioteca comunale. Il 6 gennaio, l'ultimo degli eventi in agenda, con l'arrivo della Befana nel salone parrocchiale. Inizio alle 16.

© Riproduzione riservata