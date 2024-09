Non è soltanto un libro per bambini, ma un gioco che affascina i più piccoli per la loro propensione alla curiosità e alla voglia di imparare. Il testo intitolato “Il Gran Samà” verrà presentato mercoledì 18 settembre alle ore 17 dall’autrice, Maria Daniela Carta, presso il museo Antiquarium Turritano di Turris Libisonis, a Porto Torres, che ha già programmato alcuni eventi in vista della stagione autunnale, attraverso laboratori didattici e giochi per bambini.

La scrittrice e attrice di teatro animerà la serata con un originale e coinvolgente “percorso emotivo e sensoriale”, un viaggio interattivo con tutti i bimbi presenti. Il pubblico in sala si sentirà parte integrante dei protagonisti del libro perché costantemente invitato a partecipare, estraendo da un sacchetto dei biglietti avvolti in carta di pergamena o raccogliendo dalle maglie di una rete dei cartoncini arrotolati con frasi del racconto.

Domande e curiosità sono ammesse per rendere ancor più interattivo l'evento. L'incontro si concluderà con un’attività ludica per bambini finalizzata alla realizzazione della copertina del libro in formato gigante, tramite la ricerca di pezzi di puzzle sparsi per il museo.

