Un vero e proprio campeggio abusivo scovato dalla polizia locale di Sassari grazie a un drone, in sorvolo nella zona di Porto Ferro.

Qui, in pineta, il velivolo telecomandato dai vigili, decollato per monitorare il litorale nell’ambito dell’emergenza incendi, ha scoperto ben 15 gruppi di persone accampati in pineta, in una zona non facilmente accessibile dalla strada, dove erano state piazzate, oltre alla auto e ai camper, anche numerose tende, nonostante i divieti.

Quindi sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno identificato e sanzionato i campeggiatori abusivi, facendoli sloggiare.

Sempre sul litorale, in questi giorni la Polizia locale ha anche multato 70 automobilisti per “sosta selvaggia": le loro auto erano parcheggiate in zone in cui avrebbero impedito il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata