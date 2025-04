Ludopatia, adesso c’è un nuovo regolamento. Il Consiglio comunale di Alghero ha approvato un vademecum per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.

«Il provvedimento è stato votato con la sola presenza della maggioranza, al termine di un dibattito che ha visto comunque la partecipazione dei gruppi di opposizione. Questi ultimi, pur condividendo l’importanza del tema – riferisce il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi - hanno ritenuto di non partecipare al voto, chiedendo un ulteriore passaggio in commissione consiliare per l’esame di alcune modifiche ritenute sostanziali che, secondo quanto dichiarato, non erano state evidenziate nei precedenti passaggi in commissione».

Pirisi è comunque soddisfatto. «Con questo atto il Consiglio comunale assume una posizione chiara contro una piaga sociale in continua espansione. Il regolamento rappresenta un primo passo concreto per tutelare le fasce più deboli della popolazione, offrendo strumenti di prevenzione e contrasto. Dispiace per la mancata convergenza finale, ma l’importanza del tema richiedeva un segnale forte e immediato».

Il regolamento introduce limiti agli orari di esercizio degli apparecchi da gioco, impone distanze minime da luoghi sensibili come scuole, chiese e centri giovanili, e promuove azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte a cittadini e operatori commerciali.





