Ridisegnare Sassari grazie ai finanziamenti ottenuti col Pnrr: 79 milioni per 42 progetti. Questa mattina a Palazzo Ducale il sindaco e la Giunta hanno presentato numeri e stato dei lavori.

Il sindaco Nanni Campus ha orgogliosamente rimarcato: «Siamo tra le città medie che hanno ottenuto più finanziamenti dal Pnrr ma soprattutto li stiamo spendendo bene e in fretta, infatti abbiamo ricevuto diverse premialità». Rapidità che ha consentito di far lievitare la cifra di poco più di 6 milioni di euro.

La fetta più grossa è per l’inclusione sociale: 42 milioni per 25 progetti. Spicca la risistemazione della ex colonia campestre che da sola occupa quasi la metà della cifra, la ristrutturazione dell’ex Hotel Turritania (abbandonata da 50 anni) e la costruzione di un nuovo palazzetto per pallavolo e pallamano nel quartiere del Latte Dolce.

Al secondo posto la rivoluzione verde e transizione ecologica con 28 milioni, tra i quali la messa in sicurezza idraulica del Fosso della Noce, il rafforzamento della mobilità ciclistica e la dismissione della diga “Bunnari bassa”.

Gli altri progetti riguardano digitalizzazione, innovazione e competitività, istruzione e ricerca.

