Conferire le bottiglia in plastica per alimenti (PET) diventa a Sassari un gesto di educazione civica che viene premiato due volte.

Questa mattina all'Emiciclo Garibaldi l'assessore all'Ambiente Antonello Sassau ha presentato uno dei quattro ecocompattatori. Gli altri tre sono posizionati in piazzale Segni, in via Padre Ziranu e in via Kennedy/piazza San Giovanni Bosco.

L'utilizzo è semplicissimo: basta scaricare sul cellulare l'app Coripet e utilizzarla quando si infila la bottiglia (senza schiacciarla e col tappo) nell'ecocompattatore che legge il codice a barre e accredita punti al cittadino. «Abbiamo pensato di aggiungere altri premi oltre a quelli previsti del circuito nazionale, proprio per invogliare i sassaresi» hanno spiegato l'assessore Sassu e la dirigente Marge Cannas.

Una bottiglia vale 1 punto e oltre ai buoni sconto del circuito "Coripet Ti Premia" il Comune di Sassari ha attivato una convenzione con l’ATP: ogni 500 bottiglie si ha diritto a un carnet di 12 biglietti per corsa semplice, validi 90 minuti sul circuito dell'azienda di trasporti cittadina.

© Riproduzione riservata