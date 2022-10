Locali commerciali, terreni e garage.

Il Comune di Alghero ha pubblicato l'avviso per la vendita al miglior offerente di alcuni immobili per un valore complessivo di circa un milione e mezzo di euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 2 dicembre.

L'ex ufficio della Regia Conciliazione (foto Fiori)

Nella lista dei beni da vendere ci sono l’ex ufficio della Regia Conciliazione, in via Roma (circa 268mila euro), un magazzino in via Santa Barbara (72mila euro), centotredici metri quadrati del famoso ristorante “La Lepanto” che fu di Moreno Cecchini (412mila euro), più il lastrico solare (94.500 euro).

Magazzino in via Santa Barbara (foto Fiori)

All'asta anche un terreno in viale Europa (580mila euro) e diversi posti auto tra i sette e i 28mila euro. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

L'assessora al Demanio Giovanna Caria, che ha seguito la pratica, fa sapere che con questa manovra l'Amministrazione "sta dando esecuzione agli obiettivi, così come previsto nel PAV (Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari), grazie al lavoro incessante degli uffici del settore Demanio. In alcuni casi si tratta di strutture che necessitano di importanti operazioni di riqualificazione che costituiscono, comunque, una valida opportunità di investimento per gli interessati”.

