Con la determinazione n. 201 a firma del segretario generale del Distretto Idrografico della Regione Sardegna, Antonio Sanna, e successiva pubblicazione sul Buras, è stata approvata la variante del Pai, il Piano di assetto idrogeologico, a seguito dello Studio di Assetto idraulico e geologico dell'intero territorio comunale di Alghero.

Il sindaco Mario Conoci parla di risultato storico: «Un passo tanto importante quanto decisivo che pone le basi per una corretta pianificazione e valutazione dei potenziali rischi su larga scala». L'assessore all'Urbanistica Emiliano Piras ricorda l'importanza dello strumento di pianificazione territoriale in quanto rappresenta un atto fondamentale per il controllo del territorio, indispensabile anche perché propedeutico alla redazione del Piano Urbanistico Comunale (Puc), del Piano di Utilizzo del Litorale (Pul) nonché del Piano della Protezione Civile. «Un lungo e articolato iter avviato e programmato da questa amministrazione, che costituisce un grande risultato anche per gli impegni presi con i cittadini dell’agro algherese» sottolinea l’assessore Piras. «Ora l’impegno continua con la stessa determinazione – assicura l’esponente della giunta Conoci - poiché dopo aver interamente acquisito le cartografie con precisione fino a un metro ed aver già impegnato le necessarie risorse (circa 45mila euro), si procederà con la richiesta di un'ulteriore variante che permetterà di studiare con maggior precisione zone dettagliate di territorio e successivamente pianificare tutte le opere di mitigazione che dovessero rendersi necessarie per ridurre al massimo i rischi e sgravare quanto possibile dai stringenti vincoli le aree interessate».

Lo studio redatto dall’ingegner Cambula, dopo diversi passaggi in Consiglio comunale, restituisce una fotografia aggiornata dell'intero territorio.

© Riproduzione riservata