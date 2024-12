Il Comando di Alghero si candida come Hub formativo per gli operatori di polizia rurale. Le esperienze operative e i protocolli acquisiti dai barracelli di Alghero guidati dal capitano Riccardo Paddeu, sono alla base della proposta che è stata elaborata insieme ad un ente formativo accreditato presso la Regione Sardegna, Spring Formazione.

Una iniziativa supportata anche dal Sindacato autonomo Barracelli.

«Potrebbe segnare un passo significativo verso il rafforzamento delle competenze e capacità operative dei barracelli, con l’obiettivo di garantire un servizio di polizia rurale sempre più efficace e vicino alle esigenze del territorio», sottolinea il capitano Giovanni Chessa, segretario regionale del SAB.

I barracelli hanno la necessità di una formazione frontale costante, questa deve partire dal momento dell’arruolamento e proseguire negli anni, per gli ufficiali e sottufficiali il percorso formativo dovrà essere più specifico in quanto ufficiali di polizia giudiziaria. Inoltre, una parte del percorso formativo dovrà prevedere una specialità per i soli capitani, che devono avere una formazione a 360 gradi, partendo dalla normativa degli enti locali sino a tutte le norme contabili e di polizia.

«Riteniamo – fanno sapere i capitani Chessa e Paddeu - che Alghero sia la migliore sede per la formazione dei barracelli nel nord Sardegna, è facilmente raggiungibile da ogni comune della provincia di Sassari, sono presenti tutti gli ambienti operativi in cui i barracelli si trovano ad operare e vi sono immobili pubblici regionali, con ampi spazi interni ed esterni, che ben si adattano ad ospitare attività di formazione per operatori di polizia».

