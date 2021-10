È stato portato in carcere dalla Polizia locale di Sassari nella giornata di ieri il 29enne accusato di aver compiuto, a luglio, due furti in due supermercati della zona di Predda Niedda e di essersi appropriato di un’auto parcheggiata vicino a un ristorante.

L’uomo, da quanto ricostruito dagli agenti nel corso delle indagini attraverso le immagini della videosorveglianza e i racconti di testimoni, avrebbe sottratto merce per circa 30 euro in un market. Ma la guardia giurata che era lì in servizio lo aveva fermato innescando una colluttazione al termine della quale il giovane era riuscito a fuggire.

Gli agenti della Polizia locale lo avevano inseguito fino a quando lui non si era lanciato da un cavalcavia. Poi aveva rubato una macchina dal parcheggio di un ristorante e il giorno dopo, sempre con quella, avrebbe portato a termine un secondo furto in un altro supermercato.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata