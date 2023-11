Dal 24 al 26 novembre le strade e le piazze del centro storico di Alghero si trasformeranno in un universo alternativo dove maghi e creature fantastiche prenderanno vita nelle "Harry Potter Nights", un evento unico nel suo genere.

L’appuntamento è organizzato e promosso dal Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico, associazione di imprenditori locali uniti per rivitalizzare e promuovere l’attrattività del cuore della città di Alghero, ed è realizzato in collaborazione con Associazione Alghenegra, Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero, Sassari Cosplay e altre realtà del territorio; l’iniziativa è patrocinata da Regione Sardegna, Comune di Alghero e Fondazione Alghero.

Si comincia venerdì 24 novembre in Largo San Francesco dalle 18.30 con lo spettacolo dei cosplayers potteriani e proseguirà alle 20.30 con il Ballo del Ceppo in Piazza del Teatro.

Sabato e domenica le “Harry Potter Nights” entreranno ancora più nel vivo: tante location, piazze, negozi e attività del centro di Alghero si trasformeranno rievocando episodi e momenti della magica saga tra danze, cori, giochi, attività motorie, reading letterari, lezioni di incantesimi e tanto altro.

Sabato 25 dalle 18.30, tra gli altri appuntamenti, ci sarà una caccia al tesoro per bambini dai 5 agli 11 anni, accompagnati da almeno un genitore: per partecipare si deve inviare una mail ad associazionealghenegra@gmail.com.

Nelle giornate di sabato e domenica le vie della città verranno inoltre attraversate dal trenino magico Hogwarts Express, a cura del Trenino Catalano, attivo dalle 17 alle 20.30 (unica attività che prevede un ticket a pagamento).

Tutte le informazioni sui diversi eventi si potranno ottenere al punto Infomago, allestito davanti alla Cattedrale di Santa Maria dal pomeriggio nelle giornate di sabato e domenica.

«Le Harry Potter Nights sono pensate per far vivere delle giornate felici per famiglie e appassionati, invitando tutti a trascorrere un weekend divertente per le vie del centro storico di Alghero», sottolinea Daniela M. Riu, presidente del CCN Al Centro Storico, insieme al direttivo. «La nostra associazione nasce per proporre e realizzare progetti diretti a far vivere il cuore della nostra città. Siamo sicuri sarà un fine settimana da ricordare, con tanti partecipanti che animeranno l’intero centro, visitando le attività della nostra rete. Se questo evento è possibile è grazie ai nostri partner, agli enti che hanno patrocinato l’iniziativa e a tutte le imprese nostre associate, che ci hanno dato fiducia».

© Riproduzione riservata