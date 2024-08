Tra Guilcier e Barigadu in questi giorni ritorna l’appuntamento con il carnevale estivo. Si parte con Abbasanta, dove la kermesse è proposta dalla Consulta giovani.

L’appuntamento è per il 9 agosto a partire dalle 18,30. Si parte da via Matteotti e si concluderà in via Arbatax, dove, a fine serata, saranno proposti i balli di carnevale.

Festa e intrattenimento anche a Fordongianus, in questo caso domenica 11 agosto grazie all’iniziativa della Pro loco. Dalle 18 saranno le antiche maschere ad animare la serata. Sfileranno il gruppo etnico culturale Mamutzones Antigos di Samugheo, il gruppo S’Intibidu di Ardauli, il gruppo S’attiditu ‘Osincu di Bosa e Donna Zenobia di Macomer. Seguirà alle 21 la cena a base di malloreddus alla campidanese e maialetto arrosto.

La serata sarà inoltre allietata dall’organetto di Matteo Mucaria, dalla voce di Francesco Fais e dalla chitarra di Kekko Masala. Quanti raggiungeranno Fordongianus avranno inoltre la possibilità di visitare le antiche terme romane e la Casa aragonese.

