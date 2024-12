Inaugurazione in Piazza Nuova per i “Mercatini di Natale” di Castelsardo, dove nei giorni scorsi si è dato avvio ad un un mese ricco di eventi.

Le strade si sono riempite di persone che, soprattutto domenica sera, hanno passeggiato tra i mercatini e le botteghe di artigiani e collezionisti. Giocattoli, vestiti, gioielli, bigiotteria e tanto altro ai piedi della rocca dei Doria.

Domani, lunedì 17 dicembre alle 18, la scuola media ospita il saggio di Natale proposto dagli allievi e allieve dell'Istituto Eleonora d'Arborea. Non può certo mancare il gospel e sarà la chiesa Santa Teresina di Lu Bagnu a fare da palco mercoledì alle 19 per il concerto gratuito del Charleston Gospel Choir, ensemble proveniente dal Sud Carolina e diretta da Anthony Washington. Ancora Piazza Nuova epicentro del divertimento per grandi e piccini.

Giovedì dalle 16.30 “Villaggio di Natale”: giochi e musica in una magica atmosfera che vedrà l'arrivo di Babbo Natale con i suoi aiutanti, dalla renna Rudolf al mega orso Teddy. E attenzione, potrebbe persino “nevicare”.

La settimana si chiuderà con “I canti sotto l'albero” curati dal Coro di Nulvi che si esibisce sabato in Piazza Pianedda dalle 18. Con 26 anni di attività intesa, il nutrito coro diretto dal Maestro Fabrizio Mangatia (una ventina di elementi) ha ampliato il repertorio, composto costituito da canti sacri (messa Carmelitana) e profani del panorama musicale Sardo e Nulvese in particolare.

Il borgo dei Doria offrirà altri eventi in un crescendo che porterà sino alla pirotecnica notte di Capodanno con gli attesi concerti di Irama ed Elodie.

© Riproduzione riservata