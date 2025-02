Le strade si tingono di azzurro ad Alghero: il 23 febbraio, nel centro storico della città, i gruppi scout A.G.E.S.CI. Alghero 2 e Alghero 4 impareranno a conoscere la storia e le tradizioni algheresi.

È una giornata di festeggiamenti per tutti gli scout, in quanto ricorre il compleanno dei fondatori di questo movimento, Lord Baden Powell e Lady Olave. L’evento è motivo di incontro per molti scout in tutto il mondo e rappresenta quindi lo spirito di fratellanza e di pace perseguito dai loro fondatori e a cui si ispirano ancora la loro Promessa e la loro Legge.

L’Associazione (A.G.E.S.C.I.) sta seguendo un percorso di tematiche per riscoprire sé stessa, che la condurrà ai festeggiamenti del 2028, in cui il WAGGGS (Movimento femminile mondiale dello scautismo) festeggerà 100 anni dalla propria fondazione: quest’anno la proposta riguarda “La Nostra Storia”. <Ricordare e vivere la “Nostra Storia” significa portare lo stile scout all’esterno e compiere azioni concrete che testimonino i temi che stanno loro a cuore: educazione alla pace e alla cittadinanza attiva, impegno sociale, relazioni autentiche e amore per il Creato>, spiegano gli organizzatori.

Quest’anno, all’insegna di alcune di queste tematiche, i ragazzi dell’Alghero 2 (provenienti dal centro storico) e i ragazzi dell’Alghero 4 (provenienti dalla Pietraia) vivranno il gioco e l’avventura per i vicoli della città vecchia, riscoprendo mestieri, usi e tradizioni legati alla cultura popolare e alla storia che contraddistingue le mura e la parlata di Alghero.

I lupetti e le lupette (dagli 8 agli 11 anni), gli esploratori e le guide (dai 12 ai 15 anni), i rover e le scolte (dai 16 ai 21 anni) animeranno i vicoli e le piazze nei luoghi simbolo della storia di Alghero, con giochi, incontri e cacce al tesoro organizzati dai loro educatori.

L’evento si svolgerà dalle 9.30 alle 17 con apertura in Piazza Pino Piras e proseguirà per le vie del centro storico, fino alle 17 al Mercato Civico.

