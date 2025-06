Dai Rolling Stones ai Pearl Jam, da Madonna a Lenny Kravitz, dai Ramones ai Foo Fighters.

Una parata dei grandi del rock e del pop immortalati dalla macchina fotografica di Henry Ruggeri. Ma non è solo una mostra "Pictures of you" che viene inaugurata domani alle 18 all'Ex-Ma.Ter di Sassari. Grazie infatti alla tecnologia fornita dall’app Notaway®, inquadrando ogni fotografia, appariranno direttamente sul telefono dei visitatori in realtà aumentata i contributi video che erano stati realizzati appositamente dal dj e giornalista musicale Massimo Cotto, scomparso l'estate scorsa.

La mostra fotografica interattiva sarà visitabile anche venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 in poi. Inoltre, il 6 giugno alle ore 19.30 Chiara Buratti e Mauro Ermanno Giovanardi si esibiranno in una performance accompagnati dal musicista Marco Carusino.

«È un grande onore essere il punto di incontro tra due artisti come Henry Ruggeri e Massimo Cotto – afferma Mattia Priori, direttore creativo di Rebel House – “Pictures of you” è un progetto emozionante, che da continuità al fantastico lavoro di Massimo che ha lasciato un grande segno nella comunità non solo come giornalista ma anche come persona».

