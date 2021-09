Ha compiuto 100 anni Giovanna Antonia Piu Oppes, la nonnina di Pozzomaggiore, per tutti "zia Toiedda". È stata festeggiata in grande allegria dai suoi figli (presenti la figlia Assunta, Lucia e il figlio Pietrino con le rispettive famiglie), numerosi nipoti, parenti e amici in un agriturismo della zona. Zia Toiedda, persona molto religiosa e ben voluta nella cittadina, ha dedicato tutta la vita alla cura della sua famiglia. È rimasta vedova nel 2000. Suo marito, gran lavoratore, era comunista, mentre lei, donna di chiesa, fervente democristiana. Ovviamente per questo mai nessun bisticcio e solo reciproco rispetto, come si usava a quei tempi.

Alla cerimonia dei 100 anni presente il sindaco di Pozzomaggiore Mariano Soro.

"Zia Toiedda è una donna fantastica, lucidissima e con una memoria di ferro - precisa il primo cittadino - Mi ha ricordato con perizia le sue tante amicizie, fatti ed episodi di bambina e della vita semplice e rurale di quei periodi così lontani, conditi da gustosi aneddoti. Zia Toiedda è per tutti una grande risorsa della nostra comunità, un esempio del carattere forte e fiero delle donne sarde, che le rendono uniche al mondo".

