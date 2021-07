Dopo un breve periodo di disagi e criticità dovuti al cambio di orario e, forse, anche a un disguido nelle comunicazioni all’utenza, l’Hub vaccinale del Mariotti, ad Alghero, ha ripreso a lavorare bene e a ritmo serrato, con una media di 140 vaccinazioni all’ora.

Questa mattina il responsabile del centro, Gioacchino Greco, insieme al sindaco Mario Conoci, agli operatori sanitari, ai tecnici del Comune e ai volontari della Protezione Civile, ha convocato una conferenza stampa al Quarter per rassicurare i cittadini e porre fine alle polemiche, anche politiche, degli ultimi giorni.

“Noi abbiamo avuto il passaggio a un nuovo sistema nazionale per la gestione dei vaccini - ha spiegato Greco - e quindi moltissimi di coloro che erano registrati nel vecchio sistema, non sono stati trasferiti nel nuovo. Gli operatori sanitari hanno dovuto fare delle chiamate dirette per spostare gli appuntamenti. Ci sono state delle ‘sbavature’ – ha continuato – che purtroppo nascono da situazioni non sempre prevedibili”.

Il centro vaccinale di Alghero, che prima rimaneva aperto per 12 ore, lavorerà ora sei ore, concentrando il servizio nelle ore mattutine e garantendo una media di 140 inoculazioni all’ora.

"Finora abbiamo fatto 60mila vaccini – ha svelato Greco - grazie all’impegno e al sacrificio di tutti. Il risultato non è una fatalità. C’è una grossa organizzazione dietro”.

© Riproduzione riservata