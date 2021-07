Rischio scissione del contratto per la Lakit, la società affidataria dei lavori per la realizzazione del terminal crociere, una eterna incompiuta da 3 milioni e 281mila euro situata tra la banchina Dogana Segni del porto commerciale di Porto Torres e la stazione marittima “Nino Pala”.

Prime novità sulla triste vicenda dell’opera cosiddetta “ex Lunardi”, l’hub crociere da oltre 10 anni in fase di realizzazione nello scalo turritano. Arrivano dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna che ha comunicato alla Regione la risposta all’interrogazione sullo stato dei lavori dell’infrastruttura, un quesito presentato, circa un mese fa, dal consigliere regionale dei Progressisti, Gianfranco Satta. Il Provveditorato, qualora le lavorazioni non venissero portate a termine secondo il cronoprogramma proposto dalla stessa società Lakit, attiverà, senza ulteriore indugio, il procedimento di risoluzione del contratto in danno e nei confronti della stessa impresa secondo le norme che regolano l'appalto. Infatti, l’amministratore della Lakit S.r.l., il 27 maggio scorso ha comunicato l'intenzione di portare a termine gli interventi nei prossimi giorni, presentando un cronoprogramma in cui è previsto di concludere, entro il 31 luglio prossimo, i lavori residui, consistenti principalmente nel montaggio delle vetrate, delle porte interne e gli apparecchi igienico sanitari, oltre alle opere di finitura. Il Provveditorato dichiara di aver sollecitato più volte l’impresa a concludere i lavori, nonostante le complesse vicende giuridico amministrative che l’avevano interessata in passato. Grazie all’interrogazione del progressista Gianfranco Satta si sono mosse le acque per un’opera che doveva essere realizzata oltre dieci anni fa, una infrastruttura strategica per il porto di Porto Torres.

