Colta in flagrante dai carabinieri della compagnia di Porto Torres mentre squarciava pneumatici delle auto in sosta nei diversi quartieri della città. Una donna pregiudicata del posto, in stato confusionale, è stata fermata da una pattuglia della radiomobile nella notte di domenica, mentre con un coltello infieriva contro le gomme della vetture parcheggiate in via Petrarca, nel piazzale adiacente, in via Balai e nelle svariate strade vicine.

Il coltello a serramanico, con una lama di circa nove centimetri, è stato posto sotto sequestro dai militari che nelle prossime ore decideranno quali provvedimenti adottare nei confronti della persona affetta da problemi psichici.

I danneggiamenti hanno interessato anche i mezzi parcheggiati nel quartiere di Monte Agellu e largo Sabelli, dall’altra parte della città, circa quaranta auto con le gomme a terra, danni che in alcuni casi hanno interessato le ruote anteriori e posteriori.

Molti proprietari hanno denunciato i danni subiti, altri si sono attivati per sostituire le gomme, mentre alcuni hanno dovuto ricorrere al meccanico di fiducia.

Sull’episodio si era espresso anche il sindaco Massimo Mulas che invitava i cittadini alla collaborazione e a denunciare fatti così gravi.

