Rientro a Porto Torres, con approdo al molo Asi, per la Gnv Azzura colpita da un principio d’incendio al largo della Corsica mentre era in navigazione verso Genova.

La nave, precisa la compagnia in una nota, è giunta «in sicurezza nel porto di Porto Torres, assistita durante la navigazione da un rimorchiatore e in costante coordinamento con le autorità marittime competenti».

«A seguito dell’allarme registrato a bordo nella notte per un principio di incendio nella sala macchine – aggiunge ancora la compagnia - sono state immediatamente attivate tutte le procedure di sicurezza previste dalla normativa a tutela dei passeggeri e dell’equipaggio. L’evento è stato gestito senza conseguenze per le persone a bordo e nel pieno rispetto dei protocolli previsti. In via esclusivamente precauzionale, i passeggeri sono stati radunati presso i punti di raccolta con indosso il giubbotto di salvataggio, come previsto dai protocolli applicabili in questi casi, e costantemente informati sull’evoluzione della situazione attraverso annunci effettuati regolarmente a bordo in più lingue. I passeggeri sono stati inoltre costantemente assistiti e supportati dall’equipaggio durante tutte le fasi della gestione dell’evento».

«L’equipaggio ha operato nel pieno rispetto delle procedure previste – ha precisato ancora Gnv – e in stretto raccordo con le autorità competenti, informate tempestivamente fin dalle prime fasi dell’evento. Il coordinamento con le autorità marittime è stato continuo per tutta la durata dell’emergenza e durante il trasferimento della nave verso Porto Torres».

«La nave, che possiede tutte le certificazioni richieste – chiarisce ancora la nota – era entrata in servizio sulla linea Genova–Porto Torres circa due settimane fa, dopo aver completato con esito positivo le visite ispettive previste dalla normativa vigente. La sicurezza delle persone a bordo ha rappresentato in ogni momento la priorità assoluta della Compagnia. Le procedure adottate, il costante monitoraggio della situazione e il coordinamento tra autorità marittime, comando nave ed equipaggio hanno consentito di gestire l’evento in modo efficace e sotto costante controllo».

Per quanto riguarda le cause dell’accaduto, «le relative dinamiche, gli aspetti tecnici della nave e le eventuali conseguenze operative, GNV effettuerà tutti gli approfondimenti necessari insieme alla società responsabile della gestione tecnica dell’unità e in coordinamento con le autorità competenti. Le verifiche, già avviate dopo l’arrivo a Porto Torres, consentiranno di accertare con precisione le cause dell’evento, valutare gli eventuali interventi necessari e definire le tempistiche per il ritorno in servizio della nave».

«GNV desidera esprimere il proprio rammarico – la conclusione – per il disagio arrecato ai passeggeri e ringraziarli per la collaborazione, la pazienza e il senso di responsabilità dimostrati durante tutte le fasi dell’evento. I passeggeri a bordo di GNV Azzurra, così come quelli già prenotati sui collegamenti interessati, sono stati riprotetti su altre navi della Compagnia, disponibili o appositamente impiegate in sostituzione dell’unità. I passeggeri attualmente a bordo saranno sbarcati e potranno ripartire già questa sera alla volta di Genova».

(Unioneonline)

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