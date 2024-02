La protesta dei trattori dilaga in tutta la Sardegna. Il mondo del comparto agricolo si rivolge anche alla Prefettura di Sassari per chiedere di sbloccare la liquidazione degli aiuti Ue alle aziende agricole. Hanno bisogno di una iniezione di liquidità per proseguire l’attività nelle campagne.

L’incontro con la Prefetta, Grazia La Fauci, è stato sollecitato dal presidente del Centro Studi agricoli, Tore Piana, che ha affidato ad un pool di avvocati l’incarico di diffidare legalmente gli enti regionali. «Nonostante le promesse e gli impegni presi per il pagamento entro il 21 febbraio della misura Psr/Csr, la situazione per gli agricoltori e gli allevatori sardi si sta aggravando sempre di più», spiega Piana. «Ad oggi, non solo non sono stati effettuati pagamenti, ma sembra che solo poco più di 4mila delle 12mila aziende escluse in precedenza riceveranno un rimborso».

Una vera emergenza per molti agricoltori costretti a rivolgersi alle banche per sostenere spese e costi, pagamenti di fatture ai fornitori. L’incontro urgente con la prefetta si rende necessario per trovare una soluzione a un problema che potrebbe avere conseguenze sociali.

