Giulio Pes di San Vittorio raddoppia. L'attuale presidente dell'Automobil Club Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, è stato nominato anche presidente di ACI Sport spa è la società in house dell’Automobile Club d’Italia che promuove l’attività sportiva automobilistica nazionale con particolare riguardo alla logistica ed alle comunicazioni ed immagini. Una carica di grande prestigio e responsabilità, che per la prima volta viene ricoperta da un sardo.

Il neo presidente ha dichiarato: «Il nuovo incarico di presidente di Aci Sport Spa mi riempie di orgoglio, ancor più perché è la prima volta per un sardo. Questo non è un successo personale ma un traguardo reso possibile dal lavoro superlativo svolto con me in questi anni da tutto lo staff che ho l’onore di dirigere all’Automobile Club Sassari, diventato sempre un più un riferimento per il motorsport regionale, nazionale e internazionale».

La novità è stata comunicata durante l'assemblea ordinaria dei soci dell'Aci Sassari che è servita anche per presentare il bilancio 2023. Le risultanze contabili dell'anno scorso sono risultate positive con un utile di 24.240 euro. Nella propria relazione il presidente ha sottolineato di aver sottoscritto con l’Automobile Club d’Italia un importante accordo per la riqualificazione complessiva dell’attuale sede istituzionale di viale Adua, con anche l’attivazione della procedura per la costituzione della prima Comunità Energetica Rinnovabile da parte dell’Aci e dell’Ac Sassari. Il bilancio 2023 dell’Ac Sassari è stato approvato all’unanimità da parte dei soci presenti.

Nel 2023 l’Automobile Club Sassari ha registrato un incremento dei propri tesserati e i numeri risultano in crescita anche al termine del primo trimestre del 2024, grazie anche al prezioso lavoro di promozione dell’attività associativa.

