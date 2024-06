Il mese di giugno si apre a Stintino Giugno con la partecipazione del Museo della Tonnara MuT alla 28ª edizione della manifestazione nazionale Monumenti aperti 2024 “Spazi per i sogni”, che prenderà l’avvio oggi alle 10 con il concerto di apertura che vedrà protagonisti le alunne e gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado di Stintino. Sarà possibile visitare il MuT sabato 1 e domenica 2 dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Inoltre nelle sale del museo sarà possibile visitare la mostra fotografica, di Rita Vona, allestita per l’occasione, “I-Dea La donna farfalla”, dedicata alla disabilità. Sarà inoltre visibile la mostra fotografica digitale “Percorso fotografico nella biodiversità intorno al Caposaldo Stretto di Stintino”, curata da Alessio Rivola.

Da lunedì 3 a mercoledì 5 giugno si svolgerà il Trans-Mediterranean Zoonosis Prevention Surveillance Network Workshop, organizzato dal Lancaster Ecology and Epidemiology Group e dal Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Sassari.

Sabato 15 giugno a partire dalle 18.30 il Mut ospiterà una delle tappe della quinta edizione del Sardina Archeo Festival, organizzato dall’associazione culturale Itzokor. Il tema di quest’anno è “Il Mediterraneo immaginato” e la serata di Stintino sarà dedicata alla memoria di Marco Rendeli, insigne storico e archeologo dell’Università di Sassari prematuramente scomparso nel 2022. Anche domenica 16 la serata sarà dedicata alla storia e all’archeologia con le “GEP 2024”, le Giornate Europee del Patrimonio. A partire dalle 18 Gabriella Gasperetti, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia per le Province di Sassari e Nuoro, ed Elisabetta Garau, archeologa e docente dell’Università degli studi di Sassari, terranno una conferenza dal titolo “Il nuraghe Casteddu di Stintino: prospettive di ricerca e valorizzazione”.

Sabato 22 giugno, a partire dalle ore 18, si svolgerà la settima edizione del “Premio Stintino per la divulgazione scientifica”. Quest’anno il premio sarà assegnazione a Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021. Il mese di giugno si concluderà con la rassegna musicale, “Nessun dorma… sotto le stelle della lirica 2024”, realizzata dall’associazione Ars Aurelia in unione con l’Associazione Contrapunctum. Dal 20 al 27 il museo avrà l’onore di ospitare concerti di musica lirica e classica con artisti e artiste di grande rilievo nazionale e internazionale. Giovedì 20 giugno ore 21.30 Concerto “Quadri d’opera”, a cura degli artisti e delle artiste del Conservatorio Statale di musica “G. Martucci” di Salerno, coordinati dalla M° Grazia De Marco. Domenica 23 giugno ore 21.30 – concerto di trombe in ensemble, a cura degli allievi e delle allieve della Masterclass di alto perfezionamento del maestro Andrea Lucchi. Martedì 25 ore 21.30 concerto lirico “Donne, donne eterni dei”. Mercoledì 26 giugno ore 21.30 concerto lirico a cura degli allievi e delle allieve della Masterclass del maestro Giulio Zappa. Giovedì 27 giugno ore 21.30 concerto “Bella Napoli”. Repertorio che va dall’opera lirica alla celebre canzone napoletana.

