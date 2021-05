Scende il numero dei positivi al coronavirus a Nule, centro del Goceano. In base all'ultima comunicazione del sindaco Antonio Giuseppe Mellino, sono scesi a 17 i cittadini contagiati dal Covid-19 dopo che tre persone sono state dichiarate guarite.

Ma il primo cittadino denuncia: “Nonostante la bella notizia continua a quanto pare il consueto rituale della ricerca all'untore, o meglio, al positivo in giro. Il Covid-19 è un virus molto aggressivo, può in men che non si dica incunearsi dentro il nostro corpo a nostra totale insaputa. Io credevo che dopo un anno come questo, che avrebbe dovuto insegnarci tanto soprattutto dal punto di vista sociale, il concetto l'avessimo capito”.

A Castelsardo salgono a cinque i cittadini positivi dopo che altre due persone sono state colpite dal virus, mentre sono due quelle in quarantena.

Anche a Ossi si registrano due nuovi contagi, che portano il totale a quattro. Salgono da quattro a cinque i cittadini in quarantena. Ardara resta Covid free. “Lo siamo da un paio di mesi – dichiara il sindaco, Francesco Dui -. Manteniamo alto il livello di attenzione e continuiamo a rispettare le regole”.

Anche a Villanova Monteleone non si registrano casi di coronavirus. A Luras sono tre le persone contagiate dal virus e quattro quelle in quarantena. “Fortunatamente nessuno di loro sta male e auguriamo loro una pronta guarigione – sottolinea il sindaco, Marisa Careddu -. Voglio ricordare che non aiuta il riunirsi di alcuni il fine settimana a fare qualche spuntino, neanche fare le camminate in gruppo senza la mascherina. Voglio comunque rinnovare la mia gratitudine alla cittadinanza”.

