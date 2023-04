Uova di pasqua per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria e un nuovo otoscopio per gli esami dell’orecchio. È il dono che una delegazione di Gioventù Nazionale Alghero, composta dal responsabile delle attività Alessio Auriemma e dal coordinatore cittadino Walter Noli, ha voluto fare all’ospedale Civile.

«La solidarietà e la vicinanza agli altri sono valori fondamentali che caratterizzano il nostro movimento. Continueremo a impegnarci concretamente per contribuire al benessere della nostra comunità attraverso i valori che rappresentiamo», ha detto Auriemma.

La delegazione di Gioventù Nazionale Alghero ha avuto inoltre la possibilità di incontrare alcuni degli operatori sanitari e di ringraziarli per il loro impegno quotidiano. Il coordinatore cittadino Walter Noli ha affermato che si è trattato di un gesto nato spontaneamente e che richiama la vocazione sociale e associazionistica prima ancora che politica del movimento. «Trasformare la Pasqua in un momento di vicinanza nei confronti di chi ha bisogno è per noi un dovere più che una scelta».

