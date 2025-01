Nel commemorare gli 80 anni della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa, in occasione della Giornata della Memoria 2025 il Comune di Uri, la biblioteca comunale G.M. Cherchi, l’Istituto comprensivo Ittiri-Usini-Uri e la Cuga hanno avviato gli incontri di “Restituzione” delle ragazze che hanno partecipato al progetto “Promemoria Auschwitz 2024”, finanziato dall’amministrazione comunale e promosso dalla Consulta Giovanile.

Si tratta di due distinti momenti, il primo rivolto agli studenti, in programma mercoledì 29 gennaio, alle ore 12 nei locali della scuola secondaria di primo grado Giuseppe Pinna-Mulas; il secondo aperto al pubblico, previsto per lunedì 3 febbraio alle ore 18 nei locali della biblioteca comunale G.M. Cherchi.

Il viaggio della memoria prosegue anche quest’anno, una edizione alla quale parteciperanno altre due giovani uresi, sempre e solo per non dimenticare tutti quegli uomini, donne, bambini, soldati che barbaramente persero la propria vita per causa di un’ideologia fondata sull’odio.

