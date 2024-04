I barracelli di 22 comandi provenienti da ogni parte della Sardegna si sono dati appuntamento ad Alghero per una giornata di formazione in materia di ambiente e rifiuti.

L’incontro dal titolo “L’abbandono dei rifiuti dopo le modifiche all’art.255 del Codice dell’Ambiente” si è svolto a Lo Quarter e ha avuto come relatore Alessandro Corrias, uno dei massimi esperti a livello nazionale in tema di illeciti ambientali e già comandante della polizia locale. Presenti anche rappresentanti di Guardia di finanza, Guardia costiera, Corpo forestale e Polizia locale, per un totale di 108 partecipanti. Sono intervenuti anche il sindaco di Alghero Mario Conoci, l’assessore all’Ambiente Andrea Montis e Riccardo Paddeu, comandante dei barracelli di Alghero.

Il capitano Riccardo Paddeu ha sottolineato quanto sia «cruciale che la formazione diventi una formula permanente e costante, poiché solo attraverso un impegno continuo nell’aggiornamento e nello sviluppo delle competenze dei barracelli sarà possibile assicurare un servizio di polizia rurale sempre efficace e all’altezza delle esigenze della comunità. In questi anni abbiamo cercato di incrementare sempre più la nostra professionalità e continueremo a farlo. Già a maggio faremo un ulteriore corso formativo denominato “tutela delle acque dall'inquinamento e attività di polizia”. La possibilità di avvalersi di professionisti dei settori relativi a polizia giudiziaria, reati e illeciti ambientali, genera per i barracelli un’occasione imprescindibile di crescita e consolidamento delle competenze».

