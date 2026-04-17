Il Comune di Perfugas avvia il progetto “Giochiamo insieme”, un evento di sport e inclusione che vuole riavvicinare i ragazzi, anche i più piccoli, allo sport e ai valori del mondo del mondo sportivo fondamentali per la loro crescita.

La giornata di inclusione e sport si terrà il 3 maggio al Palasport di via La Marmora a Perfugas. L'evento è aperto a tutti i giovani, dai 3 ai 18 anni dei comuni dell'Anglona e di tutto il territorio. Con un invito a partecipare senza barriere territoriali per condividere una giornata all'insegna del movimento e della socializzazione.

«Giochiamo Insieme» nasce da un'idea del Maestro Giovanni Antonio Sanna, da oltre trent’anni impegnato ininterrottamente nel settore giovanile delle arti marziali nell'Anglona, e in particolare a Perfugas dal 1994.In tutti questi anni, il maestro Sanna ha potuto osservare da vicino l'evoluzione del mondo sportivo, ma anche una crescente mancanza di stimoli verso la pratica sportiva. Da qui la decisione di coinvolgere le associazioni sportive dilettantistiche del territorio: Taekwondo, Pallavolo, Calcio, Tennis e Bocce. L'obiettivo è organizzare una giornata di festa all'insegna del movimento, per sottolineare l'importanza dell'attività motoria per il benessere dei giovani. Lo sport, infatti, aiuta lo sviluppo psicofisico, migliora il rendimento scolastico e aiuta a sviluppare capacità critiche decisionali.

La manifestazione punta inoltre sulla complementarietà tra diverse discipline per valorizzare i talenti di ciascuno.

A dare il proprio sostegno all'evento ci sarà il Coni e un rappresentante provinciale del Comitato Olimpico Italiano, Giuseppe Manca, che condivide gli scopi e le finalità. Ad organizzare questo evento numerose società : A.S.D. Dinamico Taekwondo Perfugas, Polisportiva Perfugas A.S.D. Volley, A.S.D. Scuola Calcio San Giorgio, Tennis Club Perfugas A.S.D. e A.S.D. Ericium. Insieme per un unico scopo: guardare all’attività sportiva come stile di vita sano e condiviso. L’evento è nato dalla collaborazione tra il Comune di Perfugas, il CONI Provinciale di Sassari, della Proloco di Perfugas, dell'Istituto Comprensivo di Perfugas, dell'Avis – sezione comunale di Perfugas, della Società Cooperativa Sa Rundine A.R.L. e dell'Associazione A.P.S. "Ci sono Anche Io".

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