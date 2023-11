L’Amministrazione Comunale di Chiaramonti, centro dell'Anglona, ha approvato il progetto “Gioca con me”, rivolto ai minori dai 3 ai 10 anni con l'obiettivo di stimolare creatività, fantasia e abilità sociali dei più giovani.

Il progetto si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Chiaramonti e prevede un ciclo di laboratori gratuiti, ideali per sviluppare socializzazione, comunicazione, cooperazione e condivisione.

A condurli sarà la pedagogista Azzurra Solinas. Per i bambini dai 6 ai 10 anni i laboratori si terranno il 27 novembre, 4 e 11 dicembre dalle 16 alle 18; per i bambini dai 3 ai 5 anni il 2, 9 e 16 dicembre dalle 10 alle 12. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere direttamente in Biblioteca.

© Riproduzione riservata