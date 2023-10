Gianfranca Solinas è la nuova segretaria generale della Cisl FP di Sassari. L’elezione con voto unanime è avvenuta in occasione del consiglio generale, e in seguito alle comunicazioni di fine mandato del segretario generale uscente Armando Ruzzetto.

Solinas, che già ricopriva la carica di segretaria generale "Aggiunta", subentra a Ruzzetto dopo 12 anni di mandato, il quale ha voluto ripercorrere tutte le fasi più importanti che negli anni hanno contraddistinto la Cisl FP di Sassari. Dalla valorizzazione e formazione delle SAS ed RSU di tutti i comparti, alla crescita e sviluppo dell'intera federazione e di tutto il gruppo dirigente. Insomma un bilancio ricco di soddisfazioni e di importanti traguardi, riconosciuti e testimoniati anche dai numerosi interventi dei dirigenti ed RSU e soprattutto dei diversi ospiti e amici che hanno partecipato ai lavori del consiglio.

Consiglio che, su indicazione della neo Segretaria Generale, si è espresso con voto unanime eleggendo i dei due componenti di segreteria: la new entry Gianna Camboni (comparto ee.ll.) ed Antonio Monni (comparto sanità) che prosegue il suo mandato in quanto già componente di segreteria. Solinas, oltre ai ringraziamenti per la fiducia e per l'importante incarico affidatole, ha comunicato che l'esperienza e la preziosa risorsa rappresentata da Ruzzetto non finirà qui, per cui proseguirà a collaborare attivamente con la federazione con l'incarico di responsabile del Dipartimento socio assistenziale e del terzo settore.

All'assemblea hanno preso parte: il segretario generale della Cisl FP regionale Edoardo Bizzarro, il segretario generale della Cisl SS Pierluigi Ledda e il componente di segreteria Alessandro Marcellino. I Segretari Generali e Territoriali della Cisl FP di Cagliari ed Olbia, rispettivamente Ignazio Usai e Massimo Cinus, Vittorio Masu e Carlo Norcia. Presenti inoltre Il capo di gabinetto della provincia Salvatore Saba, il Coordinatore CSL SS Francesco Cocco e il Presidente del Collegio dei Sindaci Stefano Origa. Hanno partecipato ai lavori anche la ex segretaria generale della Cisl FP Giovanna Zirattu, accompagnata da due dirigenti storiche Armida Masia e Marietta Brau.

